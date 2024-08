Superbike | Danilo Petrucci e la storia d’amore con Barni Spark

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ottime prestazioni per un grande ritorno insta sfoderando tutto il suo talento in sella allaRacing nel Mondiale 2024. Ma non solo: sono sette, fin qui, i podi messi a referto dal ternano in questo biennio alla guida della moto nera targata Ducati. Una situazione davvero positiva che ha portato, con piena gioia reciproca, a un meritatissimo rinnovo di contratto fino al 2025., le parole di: “Qui mi sento a casa” Crediti foto:Racing Team Facebook“Questa è la squadra dove ero stato prima di andare in MotoGP e quella con cui sono tornato a fare un campionato mondiale dopo Dakar e MotoAmerica – queste le parole didopo aver ufficialmente rinnovato il contratto conRacing –. Insomma, qui mi sento a casa e il rinnovo era quello che volevo.