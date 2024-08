Spazio | scoperto un oggetto misterioso che attraversa la Via Lattea a 16 milioni di km h

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Unceleste non identificato stando la nostra galassia a una velocità impressionante di circa 1,6di chilometri orari. Questo corpo celeste, noto come CWISE J1249, è stato avvistato mentre sfrecciava nelloa una velocità tale da poter potenzialmente abbandonare la Via, secondo quanto riportato dalla BBC. Gli scienziati sono attualmente impegnati a cercare di comprendere la natura di questo enigmatico. Attualmente, CWISE J1249 si trova a una distanza di 400 anni luce dalla Terra. Gli esperti concordano su un punto fondamentale: è altamente improbabile che si tratti di una sonda spaziale, principalmente a causa delle sue dimensioni. Con una massa pari a circa l'8% di quella del Sole, questoè 30.000 volte più grande del nostro pianeta. Questa caratteristica lo colloca in una categoria intermedia tra una stella e un pianeta.