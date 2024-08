Schianto mostruoso sulla SS71 morta una donna | grave un 51enne viabilità paralizzata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 26 agosto 2024) Un tragico incidente stradale si è verificato lunedì pomeriggioSS 671, poco prima dell’ingresso in galleria Montenegrone, in direzione Nembro, nel territorio di Torre De Roveri. Unadi 54 anni ha perso la vita nello scontro tra l’auto su cui viaggiava e un mezzo pesante. L’incidente, avvenuto intorno alle 13:30, ha reso vani i tentativi di soccorso da parte dei Vigili del fuoco, dell’ambulanza e dell’automedica intervenuti prontamente sul posto. Nell’incidente è rimasto ferito anche un uomo di 51 anni, che è stato soccorso in codice rosso e trasferito d’urgenza in ospedale. Le condizioni del ferito sono gravi, ma non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul suo stato di salute. A causa dell’incidente, il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni, causando notevoli disagi alla circolazione.