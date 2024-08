Maltratta i suoi cagnolini in strada a Roma | 60enne denunciato

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 agosto 2024) Un uomo senza fissa dimora è statodai carabinieri permento di animali. Ieri pomeriggio, a, un uomo di 60 anni, senza fissa dimora e di origine rumena, è statodai Carabinieri permento di animali. Il fatto è avvenuto in piazza Santa Maria in Trastevere, dove l’uomo, in evidente stato di ubriachezza, è stato sorpreso mentreva idue, percuotendoli e scaraventandoli a terra. Allertati dai passanti, i carabinieri sono intervenuti prontamente, fermando l’uomo e ponendo fine alle violenze. I due, visibilmente spaventati, sono stati immediatamente presi in custodia e affidati a un’associazione per la protezione degli animali. L’uomo è statopermento di animali, un reato punibile ai sensi della legge italiana.