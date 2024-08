Lukaku-Napoli la questione dei diritti d’immagine è complicata ma in via di risoluzione Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sky Sport aveva anticipato ieri sera che tra Romelue ilnon c’era accordo per i. Di conseguenza, la trattativa per riportare il belga in Italia si era rallentata., ladeima in via diLe ultime da Francesco Modugno: «La trattativa perè stata rallentata dallalegata aidi immagine. La situazione, però, si sta risolvendo. E’ unama c’è volontà di chiudere l’operazione. C’è bisogno di un po’ di tempo in più ma c’è fiducia, a breve si dovrebbe chiudere». Il CorSport stamani aveva scritto in merito: Romelu, intanto, è in Belgio. Il viaggio per Roma, destinazione visite mediche, potrebbe slittare di qualche ora. Magari un giorno o due rispetto all’agenda iniziale (test tra oggi e domani).