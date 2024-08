Incidente sull’A1 Milano-Napoli code chilometriche in direzione Roma

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 26 agosto 2024 – Poco dopo le 9, sull'autostrada A1, nel tratto compreso tra Anagni e Valmontone in, si registrano 7 km di coda a causa di unavvenuto all'altezza del km 587. Sul luogo dell'evento, riferisce Autostrade per l'Italia, sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della5° Tronco di Fianono di Autostrade per l'Italia. Al momento nel tratto interessato il traffico transita su una corsia. Agli utenti provenienti dae diretti verso, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire alla stazione di Anagni, percorrere la strada statale 6 "Casilina" e rientrare in autostrada alla stazione di Valmontone.