Grazie a Tik Tok diffonde la parola di Gesù e la sua esperienza a Medjugorje

(Di lunedì 26 agosto 2024) Nell’era in cui i giovani si identificano soprattutto sulle varie piattaforme digitali, un diciottenne dalla provincia di Vicenza professa la sua fede e racconta la sua vita illuminata da Dio Nicola Camporiondo è un giovane e molto conosciuto influencer di 18 anni, chead alcuni video pubblicati sul suo profilo TikTok ha provato a raccontare la sua Fede nel Signore oltre ad una profonda testimonianza davvero significativa di un recente viaggio ache, secondo le parole del suo video, gli avrebbe cambiato la vita. La Madonna di Medugorje – Cityrumors.it Oramai quaranta anni fa ci fu la prima apparizione della Madonna di. Come sempore milioni di parole sono state dette e scritte su questo straordinario fenomeno, verificatosi in una piccola cittadina della Bosnia nel 1981.