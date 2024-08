EONICE è fuori dal 30 agosto con COCA COLA

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 26 agosto 2024) Da venerdì 302024 sarà in rotazione radiofonica “”, il nuovo singolo di EONICE già disponibile sulle piattaforme digitali dal 26 luglio. Andiamo a saperne di più. Dal 30Eonice ècon “” Da venerdì 302024 sarà in rotazione radiofonica “”, il nuovo singolo di EONICE già disponibile sulle piattaforme digitali dal 26 luglio. Cosa descrive “”? “” è un brano che racconta un amore immaginario con occhi artistici, caratterizzato da sonorità fresche. L’artista ama l’idea di poter inserire all’interno dei propri pezzi riferimenti, anche diretti, a dipinti, come in questo caso con “La Notte Stellata” di Vincent Van Gogh, cercando di evocare un sentimento di spensieratezza anche parlando di piccole e semplici cose.