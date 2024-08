Cittadinanza Mulè Il tema sarà affrontato ma non è tra priorità

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 26 agosto 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “Forza Italia ha rivendicato il diritto e il dovere di avere delle posizioni precise su uncosì delicato come quello dellae dei diritti civili. Ma se sei in una maggioranza di governo, alcuni passi troppo in avanti non sono tollerati dagli altri partiti di coalizione. E il dovere di ‘obbedirè a un programma di governo, e quindi alla lealtà che si deve agli altri componenti della maggioranza, obbliga a non dare il destro a chi magari può accusare di inesistenti inciuci con la sinistra. Quindi, è unche verràma non è nelle”. Lo ha detto il vicepresidente della Camera, Giorgio, in un’intervista all’agenzia Italpress.