Catania spinge la madre giù per le scale perché gli aveva negato i soldi | allontanato da casa 35enne dedito ad alcol e droga

(Di lunedì 26 agosto 2024) La Procura Distrettuale della Repubblica, nell’ambito dell’attività investigativa svolta dai Carabinieri delle Stazioni diPiazza Dante a carico di un uomo di 35 anni pregiudicato, indagato per “maltrattamenti in famiglia” e per “estorsione”, ha richiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale di, nei suoi confronti, la misura cautelare dell’allontanamento dallafamiliare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con il controllo con braccialetto elettronico.