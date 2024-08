Bruno Arena morto in autostrada | Massaggio cardiaco per 45 minuti le ambulanze non arrivavano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il tragico incidente avvenuto sull’A18 Messina-Catania ha visto la morte del 40enne, motociclista che, intorno alle 17:30 di domenica 25 agosto, ha perso la vita in uno scontro con una Citroen. L’incidente si è verificato tra gli svincoli di Giarre e Acireale, in direzione di Catania. Per cause ancora da accertare,, a bordo della sua moto Triumph, si è schiantato contro l’automobile. Le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime e, nonostante l’intervento dell’elisoccorso del 118, l’uomo è deceduto. L’incidente ha causato il blocco della circolazione per diverse ore, con la formazione di lunghe code in. Le autorità stanno ancora indagando per determinare le cause esatte dell’incidente.