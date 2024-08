Barcellona | Dani Olmo potrà finalmente esordire

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sembra ormai finita l’attesa di. Ilinfattitesserare l’ex Lipsia per la Liga, e quindi l’esordio potrebbe arrivare nella prossima partita. I blaugrana hanno avuto diversi problemi per rientrare nel limite sul monte ingaggi concesso dal campionato spagnolo, ma adesso con le partenze di Gundogan e Lenglet, che liberano il club dei loro ingaggi pesanti, e la perdita per infortunio di Andreas Christensen, sono riusciti a liberare lo spazio per. Il fantasista spagnolo era stato ufficializzato il 9 agosto, ma non ha potuto giocare nelle prime due gare contro Valencia e Athletic Bilbao, in cui la formazione di Flick ha ottenuto 6 punti.ora scendeere in campo con la camiseta dei catalani nella prossima sfida a Vallecas contro il Rayo, che oggi ha ufficializzato James Rodriguez.