America’s Cup Luna Rossa ha dimostrato di essere veloce Ma tanti errori e penalità

(Di lunedì 26 agosto 2024) La Final Preliminary Regatta di Barcellona si è conclusa con la vittoria di Emirates Team New Zealand nel match race decisivo suPrada Pirelli, al termine di una settimana di regate preliminari in cui il sodalizio italiano ha raccolto delle indicazioni estremamente incoraggianti in vista dell’Cup 2024, che verrà preceduta come di consueto dal torneo di selezione del Challenger. La barca diha infattidimolto competitiva in tutte le condizioni affrontate nei quattro giorni di gara, evidenziando nello specifico una velocità impressionante in poppa e più in generale un potenziale davvero notevole. L’equipaggio del Team Prada Pirelli ha saputo inoltre talvolta fare la differenza con delle manovre fluide in virata, sfruttando dunque al massimo l’efficienza dell’AC75 italiano.