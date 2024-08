US Open 2024 il possibile cammino di Lorenzo Musetti Dall’esordio con Opelka alla possibile accoppiata Rune-Zverev

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024)affronterà questi UScon un nuovo spirito e una nuova coscienza della propria forza. Anche se il suo attuale ranking non è il migliore mai raggiunto, la sua situazione a livello di forza e consapevolezza dei mezzi è anche maggiore rispetto agli ultimi due anni. A favorire questa visione ci sono la sua maturazione umana nele il grande salto messo insieme dal Roland Garros in poi. Agli US, però, il suo sarà uno dei tabelloni forse più complicati per un qualsiasi giocatore compreso tra le teste di serie. Il tutto già a partire dricomparsa di Reilly, il gigante buono che, però, tanto buono con il classe 2002 non è stato, considerando che lo ha battuto tre volte. Le circostanze, però, inducono a credere che le cose siano cambiate.