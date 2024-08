Tragico schianto a Giugliano smart si ribalta | muore bimba di 8 anni ferita la sorella 16enne Chi guidava era senza patente e assicurazione

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 25 agosto 2024) Ancora sangue sulle strade, ancora unincidente a(nel Napoletano) che strappa la vita a una bambina di appena 8. Unomortale, quello che ha coinvolto una, a seguito del quale ladella piccola vittima è rimastae la madre delle due ragazzine si trova in osservazione. Mentre l’uomo alla guida ha riportato qualche escoriazione. Viaggiavano in 4 su quell’auto: unaFortwo con a bordo il doppio dei passeggeri – che sono di Secondigliano – quando all’improvviso l’auto si èta per cause ancora da accertare sulla Via Domitiana. Il tratto di strada è stato momentaneamente interdetto al transito. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso.