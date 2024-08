Tragedia a Spinetoli | bimbo di tre anni annega in un canale irriguo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 25 agosto 2024) Un drammatico incidente si è verificato nel pomeriggio nel territorio del comune di, in provincia di Ascoli Piceno, dove undi soli treè deceduto dopo essere caduto in un. La famiglia del piccolo, di origine straniera, si trovava nella zona quando è avvenuta la. I familiari, tra cui la madre del bambino, in stato di gravidanza, avevano segnalato la scomparsa del figlio poco prima che venisse scoperta la sua caduta nel. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, tra cui i sanitari del 118, i tentativi di rianimare ilsono risultati vani. Le manovre rianimatorie si sono protratte a lungo, ma purtroppo senza esito positivo. Sul posto era stata anche allertata un’eliambulanza, che è stata però rimandata indietro dopo la conferma del decesso del piccolo.