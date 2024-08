Tajani | ius scholae non priorità Governo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 25 agosto 2024) 12.00 "Il tema dello iusè una nostra visione della società e dell'Italia,non unadel"dice il segretario di FI,, in un'intervista a "L'Arena". "Noi siamo leali,ma dobbiamo anche guardare a un'Italia che cambia, non dobbiamo lasciare certi argomenti alla sinistra", ha poi aggiunto. Sull'autonomia differenziata rivendica la coerenza di FI, "l'abbiamo votata in CdM e in Parlamento"."Non vogliamo un referendum abrogativo,vogliamo vigilare sull'applicazione.Prima si fanno i Lep in tutte le regioni,poi l'Autonomia".