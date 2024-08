Per oggi abbiamo finito | Hezbollah attacca Israele Rischio escalation

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 25 agosto 2024) Il partito sciita libanese filo-iranianoha rivendicato di aver lanciato oltre 320 razzi Katyusha contro 11 basi e caserme militari nel nord di, come rappresaglia per la morte dell'alto comandante Fouad Shukr, ucciso in un raid nella periferia sud di Beirut lo scorso 30 luglio. In una nota, il gruppo ha reso noto di aver preso di mira i siti militari israeliani per agevolare il passaggio di droni carichi di esplosivo «verso altri obiettivi nel profondo» Stato ebraico.ha poi dichiarato concluso l'attacco, annunciando di aver «completato con successo» la «prima fase» della rappresaglia, lasciando intendere che ulteriori risposte potrebbero arrivare domani, come sottolinea Times of Israel.