Niente Us Open perché ha giocato un torneo in Iran 9 anni fa | l’incredibile esclusione di Bortolotti

(Di domenica 25 agosto 2024) Non può partecipare dagli USper aver viaggiato innel 2o15. Clamorosadi Marcodal Grande Slam americano per un visto negato. Il 33enne, specialista del doppio maschile sarebbe dovuto essere in coppia con Flavio Cobolli, invece non potrà nemmeno mettere piede sul campo cementato di Flushing Meadows. Le autorità statunitensi, proprioavevanovefa nello statoiano, hanno negato al tennista l’Esta (Sistema elettronico per l’autorizzazione al viaggio). Nemmeno le richieste classificate come “urgenti” hanno consentito adi poter avere il visto per la partenza. Secondo le direttive infatti, chi ha viaggiato indopo il 1 marzo 2011 può andare negli Usa solamente se munito di visto B1/B2 e non di Esta,l’è un Paese inserito nella blacklist degli Stati Uniti.