Israele annuncia massiccio attacco in Libano

(Di domenica 25 agosto 2024) L'esercito israeliano ha fatto sapere di avere avviato degli "attacchi preventivi" inper "prevenire attacchi di Hezbollah in larga scala" e ha invitato la popolazione ad allontanarsi dalle zone in cui opera l'organizzazione. L'offensiva è stata lanciata - afferma l'Idf - dopo aver rilevato preparativi da parte degli Hezbollah. Un avviso in lingua araba ai residenti delmeridionale avverte: "Stiamo monitorando i preparativi di Hezbollah per effettuare attacchi su larga scala sul territorio israeliano vicino alle vostre case. Siete in pericolo. Stiamo attaccando ed eliminando le minacce di Hezbollah".