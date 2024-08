In crisi un settore che in Brianza conta 40mila persone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024) "Candy, Peg Perego, Fimer, Flowserve, Sanvito&Somaschini e diverse altre aziende più piccole sono i casi che non ci stanno facendo vivere l’estate in maniera tranquilla, perché l’impatto che si avrà sui lavoratori sarà pesante", dice preoccupato Pietro Occhiuto, segretario generale della Fiom. "La parola d’ordine sembra essere esuberi – prosegue il sindacalista – esuberi in Candy, esuberi in Peg Perego, esuberi in Flowserve, le grandi multinazionali scricchiolano ed il sindacato viene chiamato solo quando si deve celebrare il funerale o le chiusure, mai quando si deve discutere di piani di rilancio. Tutto questo è inaccettabile". Su Candy la posizione è molto netta: "Pretendiamo di sapere quali siano le prospettive. Le continue sforbiciate al personale non suggeriscono certo una crescita.