Giornalismo ultimi giorni per scegliere la Scuola Walter Tobagi

(Di domenica 25 agosto 2024) Milano, 25 agosto 2024 –per iscriversi. Lariparte. Le domande per il Master indell’Università Statale di Milano si possono presentare fino a lunedì 2 settembre. Tra le novità più importanti, sedici borse di studio (su 30 posti): sei a copertura totale e dieci a copertura parziale. Le borse saranno attribuite per merito ai primi 16 studenti della graduatoria finale. Formare giornalisti all’altezza, dal digitale alla carta, dalla radio alla televisione, dai podcast ai social, dai webdoc agli articoli scritti in inglese, è l’obiettivo delladidell’Università Statale di Milano, che da ottobre accoglierà trenta nuovi studenti nella sua sede di Sesto San Giovanni.