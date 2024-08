Conte di nuovo contro Grillo | Smetta di condizionare i 5 stelle

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 25 agosto 2024) In una recente intervista al Corriere,ha affrontato le tensioni all’interno del Movimento 5(M5S) e ha chiarito che, nonostante le divergenze con, non vede un rischio di scissione. Ha sottolineato che il Movimento ha avviato un processo costituente, definito “inarrestabile”, che consente a tutti, iscritti e non, di contribuire su temi e obiettivi strategici.ha riferito che in soli quattro giorni sono già stati raccolti 8.000 contributi, dimostrando un forte coinvolgimento nella riforma del Movimento.Leggi anche:, la risposta a: “Nessuno decide a priori su cosa si può deliberare” Quando gli è stato chiesto delle accuse mosse dagli ex membri del M5S vicini a, che lo accusano di aver trasformato il Movimento in un partito personale,ha respinto queste critiche come “una sonora sciocchezza”.