Condò | Vista un’Inter più concentrata! A Genova tante distrazioni

(Di domenica 25 agosto 2024) Paoloha commentato la vittoria dell’Inter contro il Lecce per 2-0. Per i nerazzurri primo successo stagionale, dopo il pari di. ALTRA SQUADRA – Paolo, dagli studi di Sky Sport, ha parlato così dopo il successo della Beneamata contro il Lecce per 2-0: «Ho visto una squadra piùrispetto alla prima gara dove lesono state pagate. La prima partita, l’Inter, è andata lì pensando: abbiamo segnato e ora abbiamo vinto. Immaginando di trovare un Genoa scarico perché aveva perso nel giro di pochi giorni Retegui e Gudmundsson, mentre il Genoa ha avuto stimolo. Le grandi squadre, quelle piene di nazionali, hanno avuto un’estate piena di rientri scaglionati. È un fattore».