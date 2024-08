Autostrada tutto bloccato | cosa succede Deviazione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 25 agosto 2024) Traffico intenso sulla A2 “del Mediterraneo” in direzione nord, dove si stanno registrando rallentamenti tra gli svincoli di Torano e Tarsia. La situazione è aggravata da un restringimento di carreggiata di circa 200 metri in prossimità del chilometro 230, un punto che l’Autorità Giudiziaria ha deciso di mantenere inalterato, impedendo la rimozione dell’ostacolo. Transito su corsia di sorpasso e percorso alternativo In questo tratto, il transito è attualmente consentito solo sulla corsia di sorpasso, causando disagi agli automobilisti, sopratin concomitanza con gli intensi flussi di traffico del controesodo estivo.