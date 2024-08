America’s Cup Luna Rossa recupera mezzo chilometro e supera Alinghi in rimonta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024)chiude con una bella vittoria insuil round robin della Final Preliminary Regatta, ultimo evento di avvicinamento in vista dell’Cup 2024. Quarto successo consecutivo dunque per il sodalizio italiano (dopo il ko inaugurale per ritiro contro New Zealand), che completa la fase a gironi con un bilancio di 4 successi e 1 sconfitta. Gli uomini di Max Sirena, per effetto della classifica maturata dopo le prime tre giornata di regate preliminari, erano già certi di prendere parte al match race finale di oggi (riservato alle prime due classificate) contro i Kiwi, che hanno perso proprio in avvio di giornata la loro imbattibilità a Barcellona cedendo nettamente agli statunitensi di American Magic.