WWE | Bash in Berlin si avvicina ma Kevin Owens non vuole rovinare l’amicizia con Cody Rhodes

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 24 agosto 2024) Aintornerà ad avere una chance per conquistare il titolo WWE. Un’occasione arrivata dopo mesi passati ad aiutarenella sua battaglia contro la Bloodline, aiutandolo a conquistare il titolo a WrestleMania per poi collaborare successivamente contro la “nuova” Bloodline di Solo Sikoa.e Nick Aldis hanno voluto così gratificareper questi mesi, ma adesso tutti si chiedono se KO continuerà ad onorare la sua amicizia cono “l’effetto titolo” lo porterà ancora una volta a tradire un amico e questo fatto è stato sottolineato in apertura di SmackDown da Grayson Waller. Tutti i tradimenti di KO Ospite del Grayson Waller Effect in apertura di SmackDown è stato il campione WWE. Sono volate subito diverse provocazioni tra lui e gli A-Team Down Under.