Viabilità ecco gli interventi stradali della prossima settimana

(Di sabato 24 agosto 2024) Firenze, 24 agosto 2024 – Al via dallauna serie di importantidi rifacimento delle strade cittadine. Si tratta di asfaltatura, ripristinipavimentazione e riqualificazionesede stradale che interessano vari quartieri. Attenzione dunque ai provvedimenti. Via dei Cioli: i lavori di risanamentocarreggiata sono articolati in tre fasi e saranno effettuati da lunedì 26 a sabato 31 agosto. Si inizia con l’area all’incrocio via dei Cioli-via dell’Olmeto con restringimenti di carreggiata con senso unico alternato e chiusura di via dell’Olmeto.