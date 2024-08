Uomini e Donne Rai e Mara Venier copiano format | De Filippi si espone

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 24 agosto 2024) La nuova stagione tv ormai alle porte sarà particolarmente movimentata perchée la sua amica Maria Dediventeranno rivali. La conduttrice di Domenica In prenderà il posto di Marco Liorni occupando la fascia del sabato pomeriggio con un nuovo programma, in onda a partire da novembre prossimo, simile a. Ne Le Stagioni dell'Amore disi parlerà di sentimenti, di relazioni amorose e i veri protagonisti sono signori e signore di una certa età che si rimettono in gioco per trovare l'amore vero. Una sorta di Trono Over che già il pubblico ha imparato a conoscere e ad apprezzare molto nel dating sentimentale di Canale 5. La preparazione del programma è ancora in fase di produzione dunque è possibile che verranno apportate delle modifiche.