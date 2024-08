Udinese Runjaic | Partita difficile oggi era importante far felici i tifosi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) “Era unamoltocontro un top team, per cui sono felice. Siamo partiti bene, abbiamo giocato con grande fisicità e forse abbiamo sorpreso la Lazio. C’è ancora molto da lavorare, soprattutto sul possesso palla. L’anno scorso abbiamo vinto solo unain casa, è una statistica da cambiare eera moltofar“. Sono queste le parole di Kosta, tecnico dell’, dopo la vittoria conquistata contro la Lazio per 2-1. Sull’espulsione di Kamara per doppia ammonizione: “Ha fatto unasolida, la sua è stata una sciocchezza, ne abbiamo già parlato ed è una cosa su cui lavoreremo”.: “erafar” SportFace.