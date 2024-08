Trevisan-Townsend in tv | data orario canale e diretta streaming primo turno US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Martinase la vedrà contro Taylornel match valido per ildegli US. Esordio proibitivo per la tennista toscana, oggettivamente per nulla fortunata nel sorteggio. Il fatto che il cemento non sia la superficie che predilige non aiuta, così come che dopo il titolo a Bastad abbia vinto appena uno dei cinque match giocati successivamente. Fatto sta che, escludendo le teste di serie, era una delle avversarie peggiore da affrontare: è infatti reduce dagli ottavi a Cincinnati e dai quarti a Toronto e si esprime alla grande in queste condizioni di gioco.ha vinto l’unico precedente, nel 2023 a Cincinnati, ma partirà ampiamente sfavorita secondo i bookies. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo lunedì 26 agosto, come terzo match dalle 17 ore italiane sullo Stadium 17 (al termine di Ruud-Bu).