Politica italiana in lutto morto l’ex ministro e senatore Il doloroso annuncio del figlio

(Di sabato 24 agosto 2024)nel mondo dellaper la scomparsa deldelle Finanze, presidente della Regione Abruzzo, sindacalista e per decenni impegnato nel partito socialista. Aveva 79 anni. Il politico era nato a Collelongo, in Abruzzo, e si era trasferito da giovane a Roma dove aveva iniziato a lavorare nella Cgil. Entrò nella segreteria provinciale della FIOM, i metalmeccanici della Cgil, come esponente dell’area socialista. La notizia della sua scomparsa è stata data dalGuido in un post su Facebook: “Ciao papà. Ti ho voluto bene. Tanto. E grazie per avermi fatto stare accanto a te per 15 anni, quando il mare è andato in burrasca”, si legge nel posto che è stato sommerso di commenti e condoglianze alla famiglia del politico italiano. Nei primi anni Ottanta è stato dirigente della Cgil mentre era guidata da Luciano Lama.