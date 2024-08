Inter-Lecce alla seconda giornata c’è già il ‘vietato sbagliare’

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024)stasera alle 20.45 segna l’esordio stagionale in casa, tre mesi dopo la grande festa per la vittoria dello scorso campionato. Ma è già uno snodo cruciale, dopo aver steccatoprimadi questa Serie A. RIPARTENZA NECESSARIA –porta già l’etichetta dell’obbligo di vincere, nonostante si sia soltantodi Serie A. Questo per colpa del grande spreco, ossia dei due punti buttati contro il Genoa sabato scorso, che obbligano a rimettersi subito in carreggiata. Per farlo ci sarà la spinta dei circa 70.000 spettatori del Meazza, al primo grande bagno di folla della stagione. L’ha cominciato male la difesa del titolo dellastella, facendosi fregare in una partita che era riuscita a raddrizzare: contro ilservirà non ripetere gli errori di sette giorni fa, che sono stati tanti.