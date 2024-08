Il Milan cade a Parma ed è già in crisi

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 24 agosto 2024) Fonseca finisce ko. Il, si ritrova con un punto in due partite e si interroga sul proprio futuro. Al Tardini finisce 2-1 per i gialloblù con gol di Man (dopo due minuti), pareggio di Pulisic e rete della vittoria firmata dal subentrato Cancellieri. Gli emiliani vincono con merito, bravi ad approfittare di una fase difensiva rossonera per lunghi tratti imbarazzante. I ducali hanno trovato praterie e un Diavolo senza anima. Il lavoro che attende Fonseca somiglia Ad una montagna da scalare mentre il, a quota 4 punti, vola.