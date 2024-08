Giro di vite contro il gioco delle tre carte a Firenze | 12 denunce in pochi giorni

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 24 agosto 2024)– Ancora, dopo la nuova ordinanza, per il ‘tre’ in centro storico a. In questa settimana agenti del Reparto zona centrale della polizia municipale hanno fermato in più occasioni gruppi di persone dediti a questa attività illecita. Il primo intervento è avvenuto in piazza Santa Maria Maggiore. Le pattuglie hanno colto in flagrante quattro stranieri e per tutti è scattata la violazione alla specifica ordinanza sindacale (sanzione da 400 euro). Sono stati inoltre sequestrati gli strumenti del lavoro e 300 euro provento dell’attività illecita. La polizia municipale diè poi intervenuta due volte nella zona di piazza Duomo. Complessivamente sono state quattro le persone multate, per le quali è scattato anche un ordine di allontanamento per 48 ore dal centro.