Genoa Gilardino | Ho visto voglia di sacrificio e consapevolezza

(Di sabato 24 agosto 2024) “Sono stremato per il secondo tempo, felice per quello che i ragazzi hanno dato in campo. Hodi, si sono esaltati anche stasera. Il primo tempo è stato equilibrato, potevamo essere più lucidi e concreti negli ultimi 25 metri. Siamo stati bravi a trovare il gol del vantaggio nel finale, e dico che è stato un gran gol, quello di Pinamonti. Il ragazzo non aveva minutaggio,perciò è stato un ottimo segnale per noi”. Le parole di Alberto, tecnico del, ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro il Monza: “Nel secondo tempo ci siamo abbassati ed abbiamo difeso alla grande anche con centimetri nel finale con tutti quelli entrati nel Monza. C’era forte desiderio di portare a casa la partita. Pinamonti era stremato, non ne aveva più, forse ha fatto anche troppo per essere alla sua prima partita.