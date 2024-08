Galante | L’Inter farà vedere qualcosa di nuovo! Avviso col Lecce

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024)torna questa sera al Meazza per Inter-. L’ex difensore è contento che si rigiochi in casa e davanti ai tanti tifosi che stanno già riempiendo lo stadio: le sue dichiarazioni dal prepartita di Inter TV. IL RIENTRO – Inter-è il debutto in casa e i tifosi hanno risposto presente. Fabio, in attesa del calcio d’inizio, giudica l’ambiente: «È sempre bello tornare e vivere questa atmosfera.è rimasta quella dello scorso anno, una squadra già forte, poi sono arrivati Mehdi Taremi e altri giocatori forti per rinforzare la rosa secondo me migliore. Poi ogni anno è una storia a sé, però sono contento di come si è mossa e sono sicuro che si possa fare bene. Con la rosa che ha mister Simone Inzaghi può avere tante alternative, sicuramente anche gli attaccanti possono essere tre.