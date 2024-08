Dragon Age | The Veilguard BioWare pubblica quattro trailer gameplay dedicati al Guerriero

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 24 agosto 2024) Electronic Arts ehannoto bennuovidiAge: The, con l’obiettivo di consentire ai fan di scoprire tante informazioni inedite sulla classedel gioco. Come possiamo vedere da questi nuovi video, la classeè ovviamente focalizzata sul combattimento a distanza ravvicinata, offrendo però non poche possibilità di personalizzazione attraverso lo sfruttamento delle rune e dell’albero delle abilità. EA ehanno aggiunto che attraverso la selezione dei loadout i fan potranno utilizzare diversi slot per le abilità, accessibili direttamente direttamente il combattimento attraverso l’utilizzo dalla Ruota delle abilità, consentendo in questo modo una grande dose di libertà.