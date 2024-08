Botte alla moglie davanti al nipotino | allontanato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Maltrattava laancheal, di cui l’uomo era tutore legale, terrorizzandolo al punto da indurlo a fuggire di casa per rifugiarsi da una nonna. Così, dopo la denuncia da parte della vittima, un tunisino di 48 anni ha ricevuto la misura cautelare dell’allontanamento dcasa familiare e del divieto di avvicinamentopersona offesa, ossia laitaliana di 57 anni, con l’obbligo di non avvicinarsi ai luoghi da lei abitualmente frequentati, sotto il controllo ulteriore del braccialetto elettronico. La misura è stata eseguita dai carabinieri. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è appunto accusato di maltrattamenti in famiglia. Laha deciso di denunciarlo alle forze dell’ordine dopo una lunga serie di maltrattamenti continui che ha raccontato di subire da tempo da parte del marito.