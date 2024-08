Arianna e Lollobrigida? Berizzi insulta | Che due fascisti umiliato a tempo di record | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) D'accordo, la separazione traMeloni e Francescoda qualche ora è passata dall'essere una vicenda personale a una notizia pubblica e, in qualche modo, pure politica. La confessione della sorella della premier nonché responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia al Foglio diretto da Claudio Cerasa ha fatto subito il giro dei social. Ma da qui allo sbeffeggiare i due ex o attaccare direttamente Giorgia Meloni, che nulla c'entra con la vita della sorella, ce ne passa. Anzi, ce ne passerebbe: il condizionale, quando si parla dei commentatori di sinistra, è sempre d'obbligo. Su X, l'ex Twitter, da sabato mattina è un proliferare di sfottò, commenti velenosi, attacchi virulenti da parte di anonimi utenti e personalità un po' più in vista. Selvaggia Lucarelli scrive: "In casa Meloni tifano per le famiglie tradizionali, ma degli altri".