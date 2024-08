Accoltella il figlio dopo una lite arrestato 80enne

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di sabato 24 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato haa tempo di record un uomo di 80 anni perché ritenuto presunto responsabile del reato di tentato omicidio del figliastro mediante l’uso di un coltello a serramanico. I poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti presso un’abitazione in città a seguito della segnalazione giunta al 113 di unafamiliare e di una personata. Sul posto era presente anche personale del 118 che stava prestando le prime cure ad un uomo di 52 anni, persona già nota alle Forze dell’Ordine per i suoi trascorsi, che presentava vistose tracce ematiche sul costato sinistro. Il ferito ha raccontato agli agenti di essere statoto senza alcun motivo dal secondo marito della madre con un coltello a serramanico. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso al SS. Annunziata.