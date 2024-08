US Open primo allenamento per Jannik Sinner a New York | ottime indicazioni contro Dimitrov sul Centrale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024) C’era attesa per il day-1 didia New. Dopo aver vissuto giorni molto intensi tra la felicità per la conquista del Masters1000 di Cincinnati e il sollievo per l’assoluzione per il caso di doping, reso noto solo 48 ore fa,ha portato a compimento ieri il training insieme a Grigornella preparazione agli US2024 che inizieranno il 26 agosto. Un’accoglienza calorosa per il n.1 del mondo, dissipando le paure che ci potevano essere per le reazioni alla positività al Clostebol da parte del pubblico. Undiviso in due parti: la prima ora sul campo-1, limitandosi a una fase di riscaldamento e di scambio con dritto e rovescio; la seconda sul campo dell’Arthur Ashe Stadium per simulare un set.