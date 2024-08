Tra Fabian Ruiz e il Psg galeotto fu l’Europeo per Luis Enrique ora è incedibile As

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 23 agosto 2024)è stata una delle rivelazioni dell’ultimo Europeo vinto dalla Spagna. Sembra infatti sia tornato ai suoi livelli originali, che hanno spinto il Psg a investire su di lui. Da possibile partente, ora è una pedina chiave per. Per: «Lo adoro, interpreta molto bene il gioco» Gli spagnoli di As scrivono: Il brillante Europeo disputato non è passato inosservato al Psg. Il centrocampista, prima del torneo, era uno dei favoriti a lasciare il club, ma l’insistenza dinel tenerlo è stata decisiva per cambiare la sua posizione. Dopo un primo anno di dubbi, a causa del difficile adattamento, la seconda stagione dell’andaluso si è conclusa a grandi livelli, giocando praticamente tutte le partite importanti, in particolare in Champions League, e guadagnando la fiducia di