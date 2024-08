TikTok diffonde cose | come la mafia aveva provato a diffondere messaggi attraverso la piattaforma

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 23 agosto 2024) Erano diventati dei veri e propri contenuti virali, accessibili anche a chi era lontanissimo dall’immaginario e dall’ambiente della criminalità organizzata. Era stato possibile grazie ai Per Te e al meccanismo della distribuzione dei contenuti che ha reso celebre lamade in ByteDance. Su, infatti, al ritmo delle canzoni finite tra i trend, erano sempre più presenti video che, in qualche modo, venivano prodotti nell’ambiente della criminalità organizzata: video che riprendevano il ritorno a casa di un boss, ad esempio, video che immortalavano gruppetti di persone ai piedi delle mura del carcere, intente a portare il loro saluto (l’esplosione di alcuni fuochi d’artificio) a un particolare detenuto.