Portico ’The last party’ | si chiude con la Pro loco

(Di venerdì 23 agosto 2024) Con una cena a base di prodotti locali e pizza cotta nel forno a legna alle 19 e con la musica del dj set di Radio Bruno ‘Thedalle 22 nei giardini pubblici, si concluderà domani ail ricco programma di manifestazioni estive della locale Pro. Una delle caratteristiche del nuovo consiglio della Proè stata la collaborazione con altre associazioni, fra cui Banda cittadina, Auser e Centro Italiano di Storytelling, nonché aziende turistiche e strutture del territorio, come l’albergo diffuso e ristorante Al Vecchio Convento per la manifestazione Chef Sotto il, che ha attirato nel paese di Dante e Beatrice quasi duemila turisti. La presidente della Pro, Lucia Santandrea, traccia un bilancio delle feste estive 2024: "Siamo molto contenti della partecipazione di tanta gente alle nostre iniziative organizzate in particolare in agosto".