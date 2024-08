Palacios-Inter a fuoco lento schermaglie argentine ma no allarmi – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 agosto 2024) La trattativa tra l’e l’Independiente Rivadavia per Tomasha subito una breve decelerazione, ma alla fine si concluderà per il verso giusto. FIDUCIA – Procede ala trattativa tra l’e l’Independiente Rivadavia per. Il difensore argentino del 2003 è stato individuato dal club nerazzurro come il profilo ideale per ricoprire la posizione di braccetto mancino alla Alessandro Bastoni. Tutto faceva pensare ad una chiusura imminente, invece bisogna ancora aspettare qualche giorno: probabilmente inizio di settimana prossima. Ieri nuovi contatti tra la dirigenza dell’e quella di Mendoza, con l’mediario Marcelo Simonian e l’avvocato Peluso in ascolto. C’è fiducia, nonostante manchino solamente sette giorni alla chiusura del calciomercato.