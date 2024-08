Il Pd vuole unità ma ha partner poco affidabili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Roma, 23 agosto 2024 – Da qualche giorno la costruzione del nuovissimo campo largo procede con meno armonia. E la colpa non è di Matteo Renzi, che chiede insistentemente di farne parte (magari, come Jep Gambardella, per avere il potere di farlo fallire), bensì del sontuoso duello fra i due Beppe. Conte e Grillo. Conte da temporendere il partito di cui è a capo completamente autonomo da Grillo, co-fondatore e garante. Giuridicamente, politicamente, culturalmente. Ma l’ex comico conserva l’animo del dinamitardo, non si ritira dalle scene della politica ed è assai preoccupato per i risultati del suo M5s. Sa che il Movimento che funziona di più è quello che sta all’opposizione, anche di se stesso, e nel quale prevale la ‘pars destruens’ su quella ‘costruens’. Il populismo d’altronde ha successo solo se è incontaminato, non se si mette la pochette.