I ricordi si ricostruiscono con l’AI come funziona e cosa dice la ricerca

(Di venerdì 23 agosto 2024) Isono una parte importante della vita, ed ora possono ricostruire grazie allaIn un mondo sempre più interconnesso, dove la tecnologia avanza a passi da gigante, emerge una nuova frontiera che sembra uscita direttamente da un romanzo di fantascienza: l’uso dell’intelligenza artificiale (AI) per ricostruire iumani. Tra le città pioniere in questo campo c’è Barcellona, dove il Public Office of Synthetic Memories sta facendo passi da gigante. IA ricostruisce i– notizie.comSituato all’interno del Disseny Hub Barcelona, il Public Office of Synthetic Memories rappresenta uno degli esempi più avanzati e intriganti dipossa essere utilizzata per scopi che vanno oltre la semplice raccolta e analisi dei dati.