F1 prove libere GP Olanda oggi in tv | orari programma e come seguirle in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) La F1 torna in pista per la prima volta dopo tre settimane, concludendo in questo modo la pausa estiva. Il Circus si vede impegnato nel Gran Premio d’, quindicesimo round del mondiale 2024. Il weekend di gara è ospitato dal circuito di Zandvoort ed è la gara di casa di Max Verstappen, pilota della Red Bull campione in carica e attuale leader del campionato. I piloti si vedranno impegnati in gara tra venerdì 23 agosto e domenica 25 agosto, in un fine settimana che segue iltradizionale, con tre sessioni di, le qualifiche e infine la gara della domenica. GPTESTUALE DELLE1 GPTESTUALE DELLE2 Le monoposto scenderanno in pista per la prima volta venerdì 23 agosto, con le1 intra le 12:30 e le 13:30.