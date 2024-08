Dal 4 al 6 ottobre 18esima edizione di Internazionale a Ferrara

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 23 agosto 2024) Milano, 23 ago. (askanews) – Nuove prospettive di pace. È questo il tema al centro della diciottesimadi, il festival di giornalismo organizzato da, il settimanale che da oltre 30 anni porta in Italia il meglio della stampa straniera, e dal Comune di. Dal 4 al 6il mondo del giornalismo e della cultura si dà appuntamento aper confrontarsi e riflettere sui grandi temi dell’attualità: dai diritti civili alla tecnologia, dall’ambiente ai nuovi scenari geopolitici. Giornaliste e reporter, intellettuali e scrittrici arriveranno da ogni parte del mondo per confrontarsi e condividere punti di vista e prospettive. Oltre 150 ospiti da 26 Paesi per 3 giorni di dibattiti, incontri, rassegne e spettacoli completamente gratuiti.